Свыше тысячи заявок подано на поощрение знаком "Волонтер Москвы"

Награду получат всего тридцать самых активных и неравнодушных жителей города

Образовательные учреждения, некоммерческие организации и городские структуры прислали свыше тысячи заявок с именами волонтеров, которых предлагают наградить отличительным знаком "Волонтер Москвы", указала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Знак вручается тем, кто посвящает больше всего времени волонтерской деятельности. Учитывается и стаж, и уровень мероприятий с проектами по благотворительности, в которых принимали участие претенденты.

Совет экспертов отберет всего тридцать человек. Символ будет вручен тем, кто занимается волонтерской деятельностью минимум два года. Награду можно получить лишь один раз.

"Сегодня к волонтерскому движению присоединились уже больше 835 тысяч горожан. Столица ценит неравнодушие, активность и вклад волонтеров в ее развитие. Знак отличия будет вручаться впервые. Его получат 30 москвичей. Это те люди, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку", – указала Сергунина.

Чиновница указала, что знак учредили правительством Москвы в июне 2022 года. А уже в декабре состоится торжественная церемония награждения. Награда – золотистый медаль с гербом города с контуром сердца, заполненным красной эмалью.