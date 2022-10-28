Дептранс Москвы приступил к обучению медсестер в скоропомощных стационарах

Дептранс Москвы приступил к обучению медсестер в скоропомощных стационарах
Фото: АГН "Москва"
Программа предусматривает тренинги по повышению эффективности и скорости медработниц

В медколледжах московского Дептранса началось обучение для среднего медицинского персонала, который в дальнейшем привлекут на работу для новых скоропомощных стационарных комплексов (ССК).

Обучение проводится для медсестер столичных стационаров. Замглавы Дептранса Елена Ефремова указала, что программа предусматривает повышение компетенции в ряде специальных навыков.

"Это повышение эффективность и скорости их работы при оказании медицинской помощи именно в ССК, где будет реализован новый стандарт экстренной медицинской помощи. Поэтому среди образовательных модулей есть обучение принципам организации медицинской помощи в скоропомощных комплексах, оценка болевого синдрома, базовая сердечно-легочная реанимация и ряд других", – рассказала Ефремова.

Программа также предусматривает тренинги по предотвращению профессионального выгорания, разрешению конфликтов и эффективных коммуникаций, что крайне важно в сестринском деле.

Обучение проводят преподаватели медколледжей, а также специалисты Кадрового центра Департамента здравоохранения.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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