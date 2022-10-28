Прикинувшиеся зоозащитниками мошенники "нагрели" десятки жителей Обнинска

На какую сумму, не уточняется

Несколько десятков жителей Обнинска оказались жертвами мошенников, которые работают по новой "схеме", представляясь в социальных сетях зоозащитниками и сердобольными любителями собачек, которым нужна человеческая забота.

Авторы устроили сбор средств на лечение животных. Люди откликнулись и принялись переводить свои кровные деньги. Позднее оказалось, что никакого приюта не существует, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Никакие собаки, разумеется, в приют тоже не поступали, и никакого лечения не было в помине. Видео, которое мошенники приложили к посту, было украдено со страниц реальных спасателей животных.