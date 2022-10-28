Призванных на срочную службу россиян не будут привлекать к участию в спецоперации

Призванных на срочную службу россиян не будут привлекать к участию в спецоперации
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Родители и близкие молодых людей могут быть спокойны

1 ноября в РФ начинается плановый призыв срочников на военную службу. Повода для беспокойства у родных и близких молодых людей нет: солдат, проходящих срочную службу, никто не собирается задействовать для выполнения боевых задач в рамках СВО.

Осенний призыв продлится до 31 декабря. По плану призовут 120 тысяч человек – меньше на 14,5 тысячи человек, если говорить о призывной кампании весной 2022 года.

"Солдат-срочников, которых призовут в рамках осенней призывной кампании, не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Об этом уже не раз заявляли президент, министр обороны и в Генштабе. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на полигоны по территории России, исключая зону СВО", – говорится в сообщении телеграм-канала "Военком на линии".

Военное положение, объявленное в западных и южных регионах России, не предусматривает отправку срочников в зону СВО. Срочники с истекающим или истекшим сроком службы будут уволены и отправлены домой.

Как пишет телеграм-канал "Военком на связи", в российской столице на повестках будут ставить отметки, фиксирующие факт отправки призывника на срочную службу. Документ выдается в личном порядке, призывник должен расписаться при его получении. Иные формы вручения повесток не предусматриваются.

В приоритетном порядке срочников будут направлять служить в части рядом с местами проживания. Исключение – военно-морской флот, части РВСН и иные соединения.

Напомним, осенний призыв распространяется на россиян возрастом от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, а также не имеющих отсрочек. Частичная мобилизация же предусматривала призыв на военную службу для мужчин разного возраста, отслуживших в армии и имеющих востребованную военно-учетную специальность.

Отсрочка от военного призыва предоставляется студентам, аспирантам, кандидатам и докторам наук, учителям, отдельным категориям специалистов в сфере IT. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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