Военный писатель призвал назвать улицу в честь погибшего в Донбассе Мартинкяна

Военный писатель призвал назвать улицу в честь погибшего в Донбассе Мартинкяна
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
О подвиге российского бойца должны помнить все

Улицы российских городов должны носить имена людей, которые отдали свою жизнь, защищая Родину. Об этом военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин написал  в своем Telegram-канале.

В пятницу, 28 октября, в Минеральных Водах состоялась церемония прощания с российским добровольцем Александром Мартинкяном. Причиной смерти бойца стало тяжелое ранение, полученное им в бою против украинских националистов в Донбассе.

Алексей Суконкин обратил внимание на подвиг российского бойца и призвал увековечить память о нем. Военный эксперт подчеркнул, что таким героям как Мартинкян необходимо ставить памятники.

"Может быть, когда-нибудь, можно будет рассказать о нем и его работе более подробно, сейчас же я могу сказать только одно: именами таких людей впору называть улицы и проспекты, им нужно ставить памятники, чтобы современники и потомки помнили об их подвигах, совершенных во благо России. Чтобы помнили", – написал Суконкин.

Мартинкян давно встал на боевой путь, в ходе которого он прошел несколько горячих точек. Известно, что в Сирии он сражался с боевиками запрещенного в РФ "Исламского государства*".

Мартинкян был награжден орденом Мужества и звездой Героя Луганской народной республики

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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