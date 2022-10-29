Минюст признал иноагентом компанию-владельца Bookmate

Минюст признал иноагентом компанию-владельца Bookmate
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
В список также попали два топ-менеджера организации

По решению Минюста в реест СМИ-иноагентов включили компанию "Букмейт Лимитед", которая зарегистрирована в Ирландии, а на территории России более известна благодаря мобильному сервису для чтения книг по подписке Bookmate. Также перечень пополнили топ-менеджеры компании Алексей Докучаев и Андрей Баев.

Основное направление деятельности компании – издание информационной продукции, затрагивающей проблемы самоидентификации, расизма, сексизма, а также продвигающей прозападные культурные ценности. 

В 2017 году "Букмейт Лимитед" завладела книжнижным издательством "Индивидум", после чего запустила новый бренд книгопечатания "Попкорн Букс". Выпускаемая литература направлена на молодую аудиторию, она затрагивает тему ЛГБТ-сообщества. По заявлению ведомства, издательство на деньги Запада печатало и распространяло ЛГБТ-книги для детей. В книгах также усматривается популяризация идей "новой этики", в которую входят вопросы феминизма, сексуальных меньшинств и других видов социальных групп, которые борятся за свои права в других странах.

После проведенного анализа было установлено, что в 2022 году с расчетных счетов "Букмейт Лимитед" на адрес контрагентов в России было перечисленно более 76 млн рублей. Основными получателями иностранных денежных средств стали "Букмейт", "Попкорн Букс", "Индивидум Принт", а также признанные иноагенами россияне Докучаев и Баев.

На фоне того, что деятельность компании направлена на насаждение позиций прозападных ценностей, которое будет формировать искаженное мировоззрение у российских граждан, а также дискредитацию института семьи и детей, причинение вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию, организация была внесена в реестр иноагентов. Также деятельность "Букмейт Лимитед" на территории России предлагается признать нежелательной. 

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