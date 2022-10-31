А из-за параллельного импорта цена на телефоны подскочит в разы

Китайский производитель гаджетов Huawei испугался возможных последствий со стороны Запада и решил соблюсти санкционные правила Штатов – компания окончательно прекратила прямой ввоз смартфонов и бытовой техники на территорию РФ.

Российские сотовые операторы утверждают, что прямые поставки от популярного производителя в настоящее время практически отсутствуют, уточняет "Общественная служба новостей".

Huawei объявила о закрытии своих торговых точек в России еще в июне. В конце месяце стало известно, что компания не экспортирует устройства, позднее появились данные о возобновлении поставок. URA.ru сообщает, что на "Циане" появилось объявление о сдачу в аренду московского офиса компании.