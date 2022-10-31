Россияне могут остаться без китайских смартфонов обмен

А из-за параллельного импорта цена на телефоны подскочит в разы

Китайский производитель гаджетов Huawei испугался возможных последствий со стороны Запада и решил соблюсти санкционные правила Штатов – компания окончательно прекратила прямой ввоз смартфонов и бытовой техники на территорию РФ.

Российские сотовые операторы утверждают, что прямые поставки от популярного производителя в настоящее время практически отсутствуют, уточняет "Общественная служба новостей".

Huawei объявила о закрытии своих торговых точек в России еще в июне. В конце месяце стало известно, что компания не экспортирует устройства, позднее появились данные о возобновлении поставок. URA.ru сообщает, что на "Циане" появилось объявление о сдачу в аренду московского офиса компании.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО раскрыли новый план по ядерному сдерживанию России

На РФ будут давить с юга

Экономисты разнесли идею Дерипаски по спасению экономики России

Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей