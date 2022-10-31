"Технополис Москва" приступил к выпуску поддонов из пластика

Продукция куда дешевле своих аналогов из древесины и доступна для переработки

Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" успешно запустил пробную партию пластиковых палет, которые смогут успешно заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Не так давно, указал чиновник, одно из предприятий получило статус резидента. Компания может выпускать свыше 400 тыс. единиц продукции ежегодно, что позволит снизить долю подобных иностранных изделий в целом ряде отраслей, включая перевозку и хранение грузов.

Потребители продукции – отечественные промышленные предприятия, оптовые базы и складские комплексы, а также логистические центры с маркетплейсами. Некоторые формы палет уникальны и являются объектами патентно-лицензионной защиты.

В производство инвестировали свыше 200 млн рублей, на предприятии появится порядка 50 рабочих мест.

В отличие от деревянных поддонов, пластиковые имеют куда более длительный срок эксплуатации. Деревянная продукция требует постоянного ремонта, покрывается грибком и плесенью. Пластик же не подвержен гниению и не требует никаких сложностей при экспорте. Одна пластиковая палета весит куда меньше своего деревянного аналога и не впитывает влагу при хранении на улице.