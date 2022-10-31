Москва завершает межевание территории многоквартирной застройки

Москва завершает межевание территории многоквартирной застройки
Фото: АГН Москва
Город определил границы земельных участков для 1740 домов

Уже три года Москва самостоятельно выполняет работу по межеванию участков под многоквартирными домами. Изначально же это выполнялось по заявкам жителей. В городе к настоящему времени уже отмежевано 98% процентов соответствующей территории.

Владельцы помещений могут сами направить запрос для кадастровых работ за счет городской казны, а затем оформить участок в общую долевую собственность, указал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"Сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы – 98 процентов – отмежевана. С 2008 года утверждено около 4,3 тысячи проектов по определению границ земельных участков общей площадью свыше 52 тысяч гектаров", – указал чиновник.

С начала текущего года в городе утверждено 120 проектов межевания территорий площадью в 2 тыс. гектаров, определены границы земельных участков для 1740 многоквартиных домов.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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