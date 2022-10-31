Москва завершает межевание территории многоквартирной застройки

Город определил границы земельных участков для 1740 домов

Уже три года Москва самостоятельно выполняет работу по межеванию участков под многоквартирными домами. Изначально же это выполнялось по заявкам жителей. В городе к настоящему времени уже отмежевано 98% процентов соответствующей территории.

Владельцы помещений могут сами направить запрос для кадастровых работ за счет городской казны, а затем оформить участок в общую долевую собственность, указал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"Сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы – 98 процентов – отмежевана. С 2008 года утверждено около 4,3 тысячи проектов по определению границ земельных участков общей площадью свыше 52 тысяч гектаров", – указал чиновник.



С начала текущего года в городе утверждено 120 проектов межевания территорий площадью в 2 тыс. гектаров, определены границы земельных участков для 1740 многоквартиных домов.