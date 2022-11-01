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Как известно, домашние животные постоянно удивляют своих владельцев и окружающих необычным поведением. На этот раз настоящий фурор в интернет-пространстве произвел маленький французский бульдог, который составил компанию своему владельцу на пляже.
Как говорится, домашние питомцы очень часто повторяют характер своих хозяев. Судя по всему, именно так сложилась ситуация в этом семействе. Мужчина крупного телосложения явно не испытывает большой любви к активному отдыху – в этом его от души поддержал песик.
В конце концов, оба отдыхающих расположились на пляже в песке. Вместо того, чтобы отправиться в заплыв, собака и человек предались бурному поеданию калорийных бутербродов. Стоит отметить, что французский бульдог делал это с особым остервенением и корчил очень забавные мордочки.
Интернет-пользователи пришли в восторг от необычного поведения домашнего любимца и заявили, что с радостью обзавелись бы таким же ленивым компаньоном.
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