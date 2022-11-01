Залипший на пляже ленивый песик заставил публику хохотать

Залипший на пляже ленивый песик заставил публику хохотать
Фото: www.unsplash.com
Активный отдых явно не по душе собачке

Как известно, домашние животные постоянно удивляют своих владельцев и окружающих необычным поведением. На этот раз настоящий фурор в интернет-пространстве произвел маленький французский бульдог, который составил компанию своему владельцу на пляже.

Как говорится, домашние питомцы очень часто повторяют характер своих хозяев. Судя по всему, именно так сложилась ситуация в этом семействе. Мужчина крупного телосложения явно не испытывает большой любви к активному отдыху – в этом его от души поддержал песик.

В конце концов, оба отдыхающих расположились на пляже в песке. Вместо того, чтобы отправиться в заплыв, собака и человек предались бурному поеданию калорийных бутербродов. Стоит отметить, что французский бульдог делал это с особым остервенением и корчил очень забавные мордочки.

Интернет-пользователи пришли в восторг от необычного поведения домашнего любимца и заявили, что с радостью обзавелись бы таким же ленивым компаньоном.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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