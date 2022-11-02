"День прорыва": почему к 8 ноября нужно подготовиться заранее

"День прорыва": почему к 8 ноября нужно подготовиться заранее
Фото: www.unsplash.com
Дата сулит серьезные перемены в жизни

Наступил последний осенний месяц. Эксперты по космическим объектам и нумерологи сходятся во мнении, что именно ноябрь является особенным месяцем, который даст всем чутким людям возможность резко изменить свою жизнь.

Известный российский нумеролог Андрей Ткаленко сообщил, что совсем скоро, 8 ноября, у людей появится возможность подтолкнуть судьбу в правильном направлении. Эта дата считается "днем прорыва". Однако важно заранее подготовиться к судьбоносному дню, чтобы использовать его потенциал в полной мере.

Так, к 8 ноября необходимо навести порядок дома и в голове. Важно проанализировать достигнутые ранее успехи и наметить планы на будущее.

Эзотерик подчеркивает, что непосредственно в "день прорыва" нужно сконцентрироваться на собственных эмоциях. Также необходимо быть внимательным к происходящему – по словам нумеролога, Вселенная отправит всем очистившим разум людям знаки, которые в будущем помогут им достичь успехов в самых разных сферах.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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