Производство запущено в Реутове

Российские бойцы, не жалея свои жизни и здоровье, борются на полях сражений специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. К сожалению, без серьезных ранений не обходится.



Для того чтобы поддержать наших бойцов и помочь им вернуться к мирной жизни, в подмосковном Реутове активно изготавливают протезы для потерявших конечности военнослужащих, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Известно, что на сегодняшний день профильные специалисты уже изготовили более девяти десятков протезов для военнослужащих Армии России, которые успешно боролись с украинскими боевиками.