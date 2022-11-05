Зубастая собака уничтожила автомобиль несчастного хозяина – видео

Зубастая собака уничтожила автомобиль несчастного хозяина – видео
Фото: www.unsplash.com
Мохнатые приносят в жизнь человека не только счастье

Появление домашнего питомца в семье обычно сопровождается заметными изменениям привычного течения жизни. Люди много времени проводят со своими любимцами, которые дарят им счастье, радость и новые эмоции. Однако иногда происходит совсем наоборот.

Так, появление в семействе зубастого рыжего пса обернулось настоящей катастрофой для его хозяев. Малыш оказался весьма игривым и агрессивным. Как известно, щенки частенько портят интерьеры квартир: грызут обои, могут разгромить диван.

Герой популярного видеоролика пошел значительно дальше – собачка решила проверить на вкус обивку дорогой иномарки. Псу так не понравилось, что его оставили наедине с самим собой в салоне машины, что он решил немного "подправить" ее интерьер.

В итоге автомобиль пришел в негодность. Пес буквально разгрыз внутреннюю обивку машины. Несчастные хозяева запечатлели эпический момент на видеокамеру. Очевидно, что теперь им придется раскошелиться на весьма дорогостоящий ремонт иномарки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Еще одна страна признала Россию "террористическим" государством

Всего такое решение приняли шесть государств

В Киеве обвинили ВС РФ в хитром маневре при обороне Херсона

Украинцы уверяют, что российская армия готовит провокацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей