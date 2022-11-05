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Появление домашнего питомца в семье обычно сопровождается заметными изменениям привычного течения жизни. Люди много времени проводят со своими любимцами, которые дарят им счастье, радость и новые эмоции. Однако иногда происходит совсем наоборот.
Так, появление в семействе зубастого рыжего пса обернулось настоящей катастрофой для его хозяев. Малыш оказался весьма игривым и агрессивным. Как известно, щенки частенько портят интерьеры квартир: грызут обои, могут разгромить диван.
Герой популярного видеоролика пошел значительно дальше – собачка решила проверить на вкус обивку дорогой иномарки. Псу так не понравилось, что его оставили наедине с самим собой в салоне машины, что он решил немного "подправить" ее интерьер.
В итоге автомобиль пришел в негодность. Пес буквально разгрыз внутреннюю обивку машины. Несчастные хозяева запечатлели эпический момент на видеокамеру. Очевидно, что теперь им придется раскошелиться на весьма дорогостоящий ремонт иномарки.
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