Некоторые обладают важными для засыпания веществами

Врач-диетолог Людмила Денисенко утверждает, что есть продукты, которые помогают человеку лучше уснуть. И не все из них нужно обязательно съедать, указала она в беседе с КП.

Специалист отметила, что благоприятным сонливым эффектом обладают кунжутное масло, ромашковый чай, молоко и мед. К примеру, можно перед сном массировать маслом ступни и пить чай с небольшим количеством мускатного ореха.

"И младенческий сон обеспечен. Да и моя бабушка все время давала нам на ночь теплое молоко с ложкой меда", – вспомнила она.

По ее словам, мед является отличным природным снотворным. Если человек никак не может уснуть, то можно растворить ложку меда в стакане теплой воды и выпить.

Молочные продукты также обладают таким свойством из-за содержания триптофана – он стимулирует выработку гормона сна. Также много вещества содержится в индейке, сушеных финиках, миндале.