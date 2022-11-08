Диетолог назвала рассеивающие бессоницу продукты

Диетолог назвала рассеивающие бессоницу продукты
Фото: unsplash.com
Некоторые обладают важными для засыпания веществами

Врач-диетолог Людмила Денисенко утверждает, что есть продукты, которые помогают человеку лучше уснуть. И не все из них нужно обязательно съедать, указала она в беседе с КП. 

Специалист отметила, что благоприятным сонливым эффектом обладают кунжутное масло, ромашковый чай, молоко и мед. К примеру, можно перед сном массировать маслом ступни и пить чай с небольшим количеством мускатного ореха. 

"И младенческий сон обеспечен. Да и моя бабушка все время давала нам на ночь теплое молоко с ложкой меда", – вспомнила она. 

По ее словам, мед является отличным природным снотворным. Если человек никак не может уснуть, то можно растворить ложку меда в стакане теплой воды и выпить. 

Молочные продукты также обладают таким свойством из-за содержания триптофана – он стимулирует выработку гормона сна. Также много вещества содержится в индейке, сушеных финиках, миндале. 

Источник: Комсомольская правда
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей