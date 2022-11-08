Щенок превратил петуха в личный мотоцикл – видео

Щенок превратил петуха в личный мотоцикл – видео
Фото: www.unsplash.com
Мелкий пес оседлал крупную птицу

Каждый владелец пушистого товарища может рассказать несколько десятков забавных историй о своем сожителе. Домашние животные горазды на выдумки и постоянно устраивают что-нибудь эдакое. Огромное количество просмотров получил видеоролик, на котором маленький щенок необычным образом обошелся с крупным петухом.

Так, наглый хвостатый товарищ решил, что крупногабаритная птица – отличный заменитель личного транспортного средства. Малыш взгромоздился на петуха и проехал на нем немало метров. Такой необычный способ передвижения очень позабавил интернет-пользователей.

Создатели видеоролика и владельцы домашнего зверинца с творчеством подошли к обработке необычного материала. На кадры наложили звуки мотоцикла, что предало особую эпичность ролику.

Покатушки щенка на петухе произвели фурор в социальных сетях, комментаторы пришли в восторг от наглого пестика, сумевшего приструнить целого крупного петуха. Как известно, далеко не каждый человек может приручить своевольную птицу.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей