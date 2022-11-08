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Каждый владелец пушистого товарища может рассказать несколько десятков забавных историй о своем сожителе. Домашние животные горазды на выдумки и постоянно устраивают что-нибудь эдакое. Огромное количество просмотров получил видеоролик, на котором маленький щенок необычным образом обошелся с крупным петухом.
Так, наглый хвостатый товарищ решил, что крупногабаритная птица – отличный заменитель личного транспортного средства. Малыш взгромоздился на петуха и проехал на нем немало метров. Такой необычный способ передвижения очень позабавил интернет-пользователей.
Создатели видеоролика и владельцы домашнего зверинца с творчеством подошли к обработке необычного материала. На кадры наложили звуки мотоцикла, что предало особую эпичность ролику.
Покатушки щенка на петухе произвели фурор в социальных сетях, комментаторы пришли в восторг от наглого пестика, сумевшего приструнить целого крупного петуха. Как известно, далеко не каждый человек может приручить своевольную птицу.
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