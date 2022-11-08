В Москве появится объединение 3D-печати и промышленного дизайна

В инновационный кластер вошли уже 35 столичных компаний

Московский инновационный кластер (МИК) сформировал межотраслевое объединение, которое специализируется на создании, продвижении и тиражировании совместных проектов в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

К проекту присоединились Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда. Сейчас отрасль переживает развитие и подъем в таких отраслях, как промышленное производство и медицины. Новый кластер как раз начнет внедрять комплексные решения в указанной сфере.

"В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий", – указала Сергунина.

Вся необходимая инфраструктура с ресурсами будет предоставлена Корпорацией развития Зеленограда, партнеры проекта – разработчики 3D-принтеров и сканеров. В кластер вошли 35 московских компаний.

Присоединиться к Московскому инновационному кластеру могут и юрлица, и индивидуальные предприниматели.