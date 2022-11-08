В СВАО началось расселение 2500 москвичей в новые дома по программе реновации

В СВАО началось расселение 2500 москвичей в новые дома по программе реновации
Фото: АГН "Москва"
К 2024 году планируют обеспечить жильем 86 тысяч жителей округа

В Северо-Восточном административном округе Москвы на первом этапе реновации планируется расселение 73 старых жилых домов. С начала года в СВАО уже начали переселение свыше 2500 москвичей, указал глава Департамента городского преимущества Максим Гаман.

Для этих жильцов уже возвели новые дома – восемь новостроек с Марфино, Лосиноостровском, Лианозово, Южном Медведково, Алексеевском, Бабушкинском и Отрадном. Подавляющее большинство – 2100 человек – уже подписали договоры на новое жилье.

Участники программы реновации в этом году также переезжают в новостройки, расположенные на улицах Академика Комарова, Изумрудной, Илимской, Норильской, Молодцова, Староалексеевской, Печорской и Олонецкой. В округе активным образом происходит расселение старых жилых строений. К концу первого этапа реновации в СВАО в 2024 году будет расселено 73 дома, начато расселение 34. Первый этап в СВАО выполнен практически на 50%.

Реализация программы предполагает обеспечение новым жильем и расселение свыше 85 тысяч жителей Москвы. В программу включено 499 домов во всех семнадцати городских районах округа.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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