В Тульской области набирает обороты банда фальшивомонетчиков

Правоохранители изъяли уже почти 50 купюр номиналом в 5000 рублей

С начала лета по сентябрь в Тульской области из оборота изъявили 81 фальшивую денежную купюру, сообщают местные СМИ.

47 из обнаруженных купюр были номиналом в пять тысяч рублей около 14 – в тысячу. Оставшиеся были в две тысячи рублей.

Банки напоминают россиянам, что при использовании наличных средств необходимо соблюдать следующие правила: не разменивать средства в сомнительных местах и всегда проверять на банкнотах минимум три защитных признака, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Тульская служба новостей ✓ Надежный источник
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