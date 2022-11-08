В Тульской области набирает обороты банда фальшивомонетчиков

Правоохранители изъяли уже почти 50 купюр номиналом в 5000 рублей

С начала лета по сентябрь в Тульской области из оборота изъявили 81 фальшивую денежную купюру, сообщают местные СМИ.

47 из обнаруженных купюр были номиналом в пять тысяч рублей около 14 – в тысячу. Оставшиеся были в две тысячи рублей.

Банки напоминают россиянам, что при использовании наличных средств необходимо соблюдать следующие правила: не разменивать средства в сомнительных местах и всегда проверять на банкнотах минимум три защитных признака, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".