Пушистый продумал целую спецоперацию

Появление домашнего питомца в семействе способно перевернуть жизнь людей с ног на голову. Кошки и собачки славятся своей изобретательностью и упорством в достижении целей. Хитроумный трюк, который провернул пушистый житель квартиры, заставил интернет-пользователей покатиться со смеху.



Мелкий грабитель не мог спокойно наблюдать за тем, как его хозяин с аппетитом поглощает сытное мясное блюдо. Сначала песик некоторое время с пристальным вниманием наблюдал за процессом поедания ужина, а потом разработал хитрый план, как отнять у хозяина лакомый кусочек.

Действительно, песик оказался очень сообразительным. Он резко напугал своего хозяина в момент, когда тот собирался отправить в рот очередной кусочек аппетитного мяса. Не ожидавший подвоха человек подскочил от ужаса и уронил вкусняшку на пол.

В этот момент ушлый грабитель подорвался и быстро схватил кусочек мяса зубами. Интернет-пользователи со смехом наблюдали за довольной мордой, которая добилась своего и смогла отведать вкусное блюдо.