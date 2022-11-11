Хитрый трюк пса-воришки взорвал Сеть - видео

Хитрый трюк пса-воришки взорвал Сеть - видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый продумал целую спецоперацию

Появление домашнего питомца в семействе способно перевернуть жизнь людей с ног на голову. Кошки и собачки славятся своей изобретательностью и упорством в достижении целей. Хитроумный трюк, который провернул пушистый житель квартиры, заставил интернет-пользователей покатиться со смеху.

Мелкий грабитель не мог спокойно наблюдать за тем, как его хозяин с аппетитом поглощает сытное мясное блюдо. Сначала песик некоторое время с пристальным вниманием наблюдал за процессом поедания ужина, а потом разработал хитрый план, как отнять у хозяина лакомый кусочек.

Действительно, песик оказался очень сообразительным. Он резко напугал своего хозяина в момент, когда тот собирался отправить в рот очередной кусочек аппетитного мяса. Не ожидавший подвоха человек подскочил от ужаса и уронил вкусняшку на пол.

В этот момент ушлый грабитель подорвался и быстро схватил кусочек мяса зубами. Интернет-пользователи со смехом наблюдали за довольной мордой, которая добилась своего и смогла отведать вкусное блюдо.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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