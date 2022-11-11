Россияне признались в зависти к птицам

Некоторые пернатые живут получше людей

Забавная ситуация случилась в Мытищах. В социальных сетях появились фотографии "элитных апартаментов", которые находятся в этом районе Подмосковья. Некие выдумщики сделали для воробьев домики из пакетов известного люксового бренда.

В интернет-пространстве активно обсуждают это событие. Многие россияне признались, что завидуют птицам, которые теперь обитают в более "премиальном жилище", чем квартиры обычных москвичей.

Впрочем, нашлись зоозащитники, которые отметили, что делать скворечники из пустых коробок и пластиковых пакетов – неэкологично. Такое жилище может навредить здоровью пернатых, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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