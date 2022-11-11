В Музее транспорта Москвы началась реставрация метровагона 1927 года выпуска

"Старичок" станет частью экспозиции в гараже Мельникова

В Музее транспорта Москвы началась реставрация единственного сохранившегося в мире метровагона В восьмидверной модификации 1927 года. Работы проводятся в вагоноремонтном комплексе столичного метро. Экспонат станет частью постоянной экспозиции музея в гараже Мельникова.

"Здесь расположится постоянная экспозиция – посетители смогут увидеть уникальные модели городского транспорта, поближе познакомиться с его историей", – рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты не только реставрируют само здания, но и стараются вернуть им исторической облик. Предполагаемая посещаемость музея – потенциально минимум 500 тыс. человек ежегодно.

Вагон B с номером 106 произведен в Берлине в 1927 году и доставлен в СССР в качестве репарации. С 1947 года он перевозил пассажиров столичного метрополитена, а спустя 21 год его заслуженно отправили на "пенсию" в запаски депо.