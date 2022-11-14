ПК «Бест Вей»: пайщики защищают свой кооператив

8 ноября пайщики Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" опубликовали на официальном ютуб-канале кооператива коллективное обращение в защиту своей организации. Они выражают протест против фактической блокировки работы кооператива следственными органами, в том числе ареста счетов кооператива с паевыми средствами, который продолжается в общей сложности уже более полугода, а также ареста недвижимости, как находящейся в собственности кооператива, так и перешедшей в собственность пайщиков.



Это не первое обращение в защиту кооператива. Ранее пайщики кооператива создавали петиции в его защиту, которые набрали в общей сложности почти 38 тыс. голосов. По информации Совета кооператива, поданы также сотни коллективных и тысячи индивидуальных обращений в органы власти. 124 жалобы пайщиков поданы на незаконные действия органов следствия. Более 100 жалоб пайщиков поступило на арест их квартир.

"Я мама четверых детей, которых воспитываю одна, -– говорит пайщица кооператива Анна Юрьевна Зелинская, -– Мои квартира и паевые взносы арестованы. Непонятны действия следствия, которые пытаются нас от нас же спасти". "Мы убеждены, что наш кооператив – это надежно, законно, доступно любому человеку с любыми доходами", -– замечает пайщица из Москвы Наталья Барбашова.

"За шесть лет кооператив приобрел нашей семье две квартиры в городе Чебоксары, – говорит пайщица Надежда Алексеева. – За первую квартиру мы уже рассчитались, за вторую квартиру платим по графику уже два года. Надеюсь, что этот беспредел закончится, и наш кооператив начнет работать в штатном режиме. Я считаю, что "Бест Вей" стал конкурентом ипотечных программ крупных коммерческих банков и его решили убрать с рынка недвижимости".

"Мы заложники ситуации, некоего уголовного дела, которое сейчас расследуется, – говорит пайщик из Москвы Татьяна Богданова. – Я пайщик кооператива с 2019 года. Для нас с супругом это была единственная возможность купить жилье, так как я была в декрете, и ипотека нам была недоступна. Благодаря кооперативу наша маленькая мечта сбылась – квартира была приобретена, мы очень довольны. В рамках планирования расширения семьи мы задумались о покупке второй квартиры. Внесли за нее первоначальный взнос более 5 млн рублей. Я продолжаю вносить паевые взносы – несмотря на то, что счета арестованы. Нынешняя ситуация, в которой оказался кооператив, мешает пайщикам реализовать право на жилье, право на кооперацию. Мы не понимаем, что происходит. Мы хотим добиться справедливости. Мы хотим, чтобы нам объяснили, на каком основании арестовываются счета и недвижимость, которая даже передана третьим лицам. Я хочу, чтобы кооператив жил, чтобы он процветал".

"Кооператив спокойно работал почти восемь лет, – говорит председатель Совета кооператива Сергей Крючек. – В нем было более 20 тыс. пайщиков по всей России. Приобретено более 2,5 тыс. квартир для пайщиков, из которых более 250 перешли в собственность пайщиков. На счетах кооператива в Сбербанке и еще четырех банках -– более 3,8 млрд рублей. На балансе кооператива находится недвижимость на 12 млрд рублей. Вдруг возникает уголовное дело, причем, насколько нам известно, по заявлению людей, не являющихся пайщиками кооператива, и деятельность кооператива необоснованно блокируется, счета и имущество арестовываются целиком, в том числе квартиры, перешедшие в собственность пайщиков".

Адвокат, работающий с кооперативом по уголовно-правовым вопросам, управляющий партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm Алексей Новиков подчеркивает, что потерпевшие по делу не являются пайщиками кооператива. "Они – инвесторы в одну из финансовых компаний, которую следствие причудливым образом пытается связать с кооперативом и заставить кооператив платить – хотя у нее есть свои активы и свои учредители, имеющие активы, – говорит он. – Сумма так называемого ущерба, фигурирующего в уголовном деле – всего-навсего 9 млн рублей, но при этом следствие арестовало активы: безналичные средства и недвижимость – на общую сумму более 15 млрд руб. Адвокат группы пайщиков кооператива, глава юридической компании "Гордон и Сыновья" Екатерина Гордон также обращает внимание, что арестованы средства, несоразмерные ущербу.

Член Адвокатской палаты города Москва, представляющий интересы кооператива по хозяйственно-правовым вопросам, адвокат Евгения Голец рассказала "Утру", что первый счет кооператива был арестован в марте: решение было принято по ходатайству следствия Приморским районным судом без участия представителей кооператива.

"Мы оспорили арест, и 15 июля Приморский районный суд принял решение арест снять, – говорит она. – Следствие подало апелляцию на это решение в Санкт-Петербургский городской суд и проиграло. Но еще до получения решения по своей же апелляции вышло в Приморский районный суд с аналогичным ходатайством и вновь без уведомления представителей кооператива – 2 августа оно было удовлетворено. 14 октября Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Приморского райсуда об аресте счета кооператива от 2 августа и направил его на новое рассмотрение, которое должно было состояться уже с участием представителей кооператива".

"Однако следствие, не дожидаясь рассмотрения, повторило свой прежний маневр, – подчеркивает Сергей Крючек, – 3 ноября оно подало новое ходатайство об аресте счета в Сбербанке в Приморский районный суд, и на этот раз "уведомило" нас в издевательской форме: руководитель следственной группы прислала уведомление мне в вотсап за девять минут до начала заседания. При этом само судебное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга было назначено на 18 часов 20 минут, а этот суд в понедельник-четверг работает до 18 часов – то есть у наших представителей не было даже теоретической возможности попасть в зал суда. Вот так действует следствие. Мы подали исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга на систематические действия следствия, направленные на блокирование законной деятельности юридического лица".

"Кооператив также оспаривает наложенный в мае по ходатайству следствия Смольнинским районным судом арест квартир на общую сумму 12 млрд рублей", – подчеркивает адвокат Евгения Голец. По ее словам, 30 августа Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу и снял арест с квартир. Однако следствие и Росреестр не выполнили решение суда. "30 сентября, – подчеркивает она, - следствие вновь без участия представителей кооператива добилось ареста квартир. На это решение вновь подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение состоится в ближайшее время".

По словам адвоката Евгении Голец, отдельные пайщики со всей России также подают жалобы на снятие ареста со своих квартир – несколько таких судов уже выиграно. Например, 17 августа вступило в законную силу решение Набережночелнинского горсуда Республики Татарстан об освобождении от ареста квартиры пайщика. 15 августа аналогичное дело было выиграно пайщиком из Екатеринбурга. "Таким образом, кооператив и его пайщики общими усилиями борются против произвола", – говорит она.