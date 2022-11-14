Столица импортозамещения: как Москва помогает производителям общественного транспорта

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Москва старается оказывать поддержку отечественному машиностроению, сохраняя тысячи рабочих мест и формируя новые. Правительство города закупает транспорт, произведенный исключительно в России. Столица формирует порядка 70% заказов транспорта среди всех городов страны.
На Москву приходится свыше 85% пригородных поездов, практически все электробусы, 90% вагонов метров и около 70% трамваев.
Активным образом идет обновление парка метровагонов, трамвайного парка, автобусного, железнодорожного и поездов МЦД. При этом автобусный парк в Москве можно считать одним из самых молодых во всей Европе.
По поручению мэра города Сергея Собянина московские власти не только закупают новый отечественный транспорт, но и создают и формируют новые рабочие места.
"За более чем 10 лет реализации программы уже можно подвести результаты: мы завершили обновление парка поездов МЦД, полностью обновили автобусы и завершаем обновление трамваев, доля новых вагонов метро увеличилась в пять с половиной раз", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта
На Западе указали на новый смысл слов Путина о ядерном оружии