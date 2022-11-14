Столица импортозамещения: как Москва помогает производителям общественного транспорта

На город приходится свыше 70% заказов по трамваям со всей России

Москва старается оказывать поддержку отечественному машиностроению, сохраняя тысячи рабочих мест и формируя новые. Правительство города закупает транспорт, произведенный исключительно в России. Столица формирует порядка 70% заказов транспорта среди всех городов страны.

На Москву приходится свыше 85% пригородных поездов, практически все электробусы, 90% вагонов метров и около 70% трамваев.

Активным образом идет обновление парка метровагонов, трамвайного парка, автобусного, железнодорожного и поездов МЦД. При этом автобусный парк в Москве можно считать одним из самых молодых во всей Европе.

По поручению мэра города Сергея Собянина московские власти не только закупают новый отечественный транспорт, но и создают и формируют новые рабочие места.

"За более чем 10 лет реализации программы уже можно подвести результаты: мы завершили обновление парка поездов МЦД, полностью обновили автобусы и завершаем обновление трамваев, доля новых вагонов метро увеличилась в пять с половиной раз", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

