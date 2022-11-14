ПАРТАД подписала соглашение о создании единой отраслевой информационной системы

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Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев ПАРТАД подписала с акционерными обществами, выступающими в качестве регистраторов, соглашение о создании единой информационной системы.
Участники таким образом предпринимают совместные усилия по развитию инфраструктуры финансового рынка, продвижению инициатив и защите интересов учетных институтов в качестве операторов цифровых платформ. Общая цель – создание единой системы, в которой будут налажены условия для внедрения ИТ в сфере выпуска, учета и обращения ценных бумаг в складывающихся экономических условиях.
Основой соглашения станет единая информационная система, по которой будут работать реестры базы данных выпусков ценных бумаг и иные финансовые инструменты, регистрируемые учетными институтами и операторами инвестиционных платформ.
Подписавшиеся на первом этапе определят в рамках создания системы задание по разработке ПО, выберут подрядчика для работы смарт-контрактов и определят объем финансирования – это займет четыре месяца.
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