ПАРТАД подписала соглашение о создании единой отраслевой информационной системы

ПАРТАД подписала соглашение о создании единой отраслевой информационной системы
Valentin Wolf/www.globallookpress.com
Развитая инфраструктура финансового рынка в современных условиях как никогда актуальна

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев ПАРТАД подписала с акционерными обществами, выступающими в качестве регистраторов, соглашение о создании единой информационной системы.

Участники таким образом предпринимают совместные усилия по развитию инфраструктуры финансового рынка, продвижению инициатив и защите интересов учетных институтов в качестве операторов цифровых платформ. Общая цель – создание единой системы, в которой будут налажены условия для внедрения ИТ в сфере выпуска, учета и обращения ценных бумаг в складывающихся экономических условиях.

Основой соглашения станет единая информационная система, по которой будут работать реестры базы данных выпусков ценных бумаг и иные финансовые инструменты, регистрируемые учетными институтами и операторами инвестиционных платформ.

Подписавшиеся на первом этапе определят в рамках создания системы задание по разработке ПО, выберут подрядчика для работы смарт-контрактов и определят объем финансирования – это займет четыре месяца.

Источник: ПАРТАД ✓ Надежный источник
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