Как получить кредит с плохой кредитной историей?

Иногда банки одобряют заявки с плохой КИ

Для получения кредита с плохой кредитной историей лучше подавать заявки на суммы до 100 тыс. руб. Банки редко одобряют без залога и поручительства займы, если у заемщика отрицательный рейтинг. Чтобы повысить шансы на одобрение кредита в банке, сокращайте срок кредитования и не допускайте ошибок при заполнении анкеты.



В каких случаях банки одобряют заявки с плохой КИ?

У каждой финансовой компании своя политика по отношению к заемщикам с испорченным рейтингом. Банки могут одобрить заявки на кредит в следующих случаях.

Просрочка по займу не превысила двух недель.

Оплата прошла с опозданием по причине технического сбоя.

У заемщика были просрочки, но после этого он оформил займы и вовремя отдал деньги.

Оформление кредита под залог ценных бумаг, депозит, квартиры или авто.

Менеджеры в банке оценивают длительность и причину просрочки. Если заемщик не платил больше месяца, банки вряд ли захотят одобрять заявки без поручительства и залога.

О том, как быстро получить кредит и узнать настоящие критерии банков, читайте в "Блоге МБК".

В каких случаях банки отказывают по кредитной заявке?

Когда у заемщика были незначительные просрочки, банки могут одобрить заявки на сумму до 100 тыс. руб. Если клиент предоставляет залог в виде недвижимости или автомобиля, финансовые компании не будут смотреть на кредитный рейтинг и могут дать кредит на сумму до 85% от стоимости имущества. Но в следующих случаях банки с вероятностью 99% откажут.

У заемщика при подаче заявки есть открытые просрочки.

Предыдущий кредитор взыскивал долг через суд.

Ранее были просрочки более трех месяцев.

Как поступить, если все финансовые компании отказывают?

Если плохая КИ, убедить банк не поможет даже высокая платежеспособность. Менеджеры просто откажут из-за плохой кредитной истории. Когда срочно нужны деньги, нет времени на исправление рейтинга, поступите одним из следующих способов.

Укажите в заявке, что оставите залог.

Закажите в банке кредитку.

Найдите финансового поручителя.

Подробнее рассмотрим каждый из этих вариантов.

Кредит под залог

Если в качестве гаранта по возврату долга выступает квартира, дом, машина или депозит, банк согласится дать деньги в долг. Это связано с тем, что, если заемщик перестанет платить, банк вправе подать в суд и забрать имущество в счет погашения задолженности. Если оформляете кредит под залог, банк выдаст деньги под более низкий процент. За счет этого уменьшится переплата.

Например, если без залога финансовая компания выдает займы под 16%, под залог выдаст деньги под 13%. Если вовремя отдадите долг без просрочек, попадаете в список благонадежных заемщиков, улучшите КИ.

Кредитная карта

Предположим, подали заявку на кредит, но получили отказ. В наличии нет квартиры, дома, авто или ценных бумаг, чтобы оставить залог. При таком раскладе проще всего будет заказать кредитную карту.

Лимит по кредитке зависит от условий банка и вашей платежеспособности. Например, если зарплата 60 тыс. руб., банк может одобрить лимит до 30 тыс. руб. в месяц. Суммы свыше 100 тыс. руб. по кредитке банки выдают только благонадежным клиентам, которые принесли справки с работы о доходах, ранее у них не было просрочек.

Но даже те, у кого испорчен рейтинг, все равно могут повысить лимит. Для этого придется активно пользоваться кредиткой, совершать покупки, следить за льготным периодом и не копить долги. Тогда представители банка могут сами перезвонить и предложить увеличить лимит.

Финансовый поручитель

Сложнее всего найти финансового поручителя, который согласится выступать гарантом возврата денег. Чаще всего таким поручителем становится близкий друг или родственник. Желательно подавать заявку на кредит в тот банк, где у финансового поручителя открыта зарплатная карта или есть депозит. За счет поручительства удастся оформить заем даже с плохой кредитной историей.

Что сделать для исправления кредитной истории?

Для исправления кредитного рейтинга попробуйте оформить заем на минимальную сумму. Получите кредит даже в том случае, если деньги вам не нужны. За счет этого в будущем сможете претендовать на более крупную сумму. Такие банки, как Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ не хотят сотрудничать с неблагонадежными заемщиками. Для оформления кредита на 20–30 тыс. руб. обращайтесь в менее популярные банки. Подайте сразу несколько заявок в разные компании и дождитесь одобрения.

Если кредит одобрят, старайтесь платить по графику. Банки не приветствуют досрочное погашение. Вовремя верните долг, сведения об успешном погашении кредита финансовая компания передаст в БКИ. В итоге улучшите кредитный рейтинг и при следующем обращении получите заем на более выгодных условиях.

Еще варианты по исправлению кредитной истории – оформление займа под залог и своевременное погашение долга, активное использование кредитной карты и получение денег с привлечением поручителя.