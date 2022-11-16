Москвичи сэкономили 700 млн рублей на проезде в метро за счет акции "Время ранних"

Москвичи сэкономили 700 млн рублей на проезде в метро за счет акции "Время ранних"
Фото: АГН Москва
А власти смогли снизить нагрузку в утренние пики

Акция "Время ранних" будет продлена до 31 марта 2023 года. Пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие будни доступна скидка до 50% с открытия метрополитена до 07:15, а также в утренний диапазон с 08:45 до 09:15. Сохраняется сниженный тариф на Казанском направлении Московской железной дороги.

Акция позволяет снизить потоки пассажиров в утренние пики. Пользуются акцией свыше 100 тысяч человек. В вагонах и на станциях линий стало свободнее – Таганско-Краснопресненская линия по утрам разгрузилась на 6,7 процента.

"Это равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра. Москва стала первым городом России, где реализован такой проект", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры за счет акции смогли сэкономить 700 млн рублей. Акция "Время ранних" длится два года. При оплате проезда электронным кошельком или Face Pay терминал списывает 23 рубля за поездку (при оплате банковской картой – 26 рублей).

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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