Москва заключила с инвестором договор о выделении земли за рубль в год

Москва заключила с инвестором договор о выделении земли за рубль в год
Фото: mos.ru
В городе появится предприятие по выпуску тетрапака и картона

Москва заключила с компанией "Базис+" договор о предоставлении участка в Митино по льготной арендной ставке за рубль в год для реализации масштабного инвестпроекта по строительству предприятия по изготовлению упаковок, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Инвестор же обязуется возвести предприятие в течение пяти лет. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.

"Площадь производства составит 25 тысяч квадратных метров. Решение о выделении почти 2,5 гектара земли для реализации масштабного инвестиционного проекта было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы", – сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Подобные проекта позволяют бизнесу снизить стоимость создания рабочих мест и наладить в сжатые сроки выпуск продукции, имеющей важное значение для города. На предприятии будет налажен выпуск тетрапака, картона, синтетической пленки и клеевой основы для этикеток.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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