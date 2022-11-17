Что будет с ипотечными ставками в условиях сдерживания сдачи новостроек?

ЦБ может ужесточить политику для банков, что отразится негативным образом на рынке, считают аналитики

Стоит ли оформлять ипотеку в 2023 году или лучше покупать недвижимость сейчас? Вырастут или упадут ставки по ипотеке? Этими вопросами задаются заемщики, которые сомневаются в покупке ипотечного жилья. В ноябре 2022 года ЦБ РФ сохранил ставку в 7,5%. Дальнейшие прогнозы по поводу падения или увеличения ключевой ставки зависят от того, как экономика страны отреагирует на введенные ограничения со стороны Запада.

В статье авторы "Бинкор" объяснили, чего ждать от ипотечных ставок, когда застройщики сдерживают сдачу квартир в новостройках.

Застройщики в ожидании снижения ключевой ставки

Строительные компании ждали снижения ключевой ставки в ноябре 2022 года. Но ЦБ РФ не стал вносить изменения. Строительные компании искусственно сдерживают ввод жилья в эксплуатацию, стараются сохранить прежние цены и даже предлагают "околонулевые" ставки на определенные объекты недвижимости. Но рынок жилья в РФ все равно пока не реагирует на эти изменения. Фактором спроса может послужить снижение ключевой ставки, но этого пока не произошло.

ЦБ РФ не торопится снижать ставку, потому что регулятор должен оценить последствия введенных санкций со стороны ЕС и США. Эксперты утверждают, что реально оценить ущерб от ограничений можно будет только в следующем году.

Как изменится ключевая ставка в следующем году?

В условиях неопределенности аналитики ЦБ РФ прогнозируют ключевую ставку на уровне 7% в 2023 году. Именно этот показатель влияет на ипотечные и кредитные ставки. Если регулятор понижает ставку, банки второго уровня тоже снижают проценты по займам и депозитам. Противоположная ситуация наблюдается при повышении ключевой ставки.

Другой фактор, который влияет на решение ЦБ РФ – уровень инфляции в стране. Регулятор прогнозирует снижение темпов инфляции до 7% в 2023 году. Отметим, что следующее заседание по ключевой ставке пройдет 16 декабря текущего года.

Ждать ли снижения ипотечной ставки в 2022 году?

Основная масса покупки жилья в ипотеку приходится на льготные программы. Это семенная ипотека, Дальневосточная, с господдержкой, ипотека для IT. Например, по семейной ипотеке можно купить жилье по ставке в 6%. Программа рассчитана до 2023 года и ждать, что банки еще снизят процент в ближайшей перспективе не стоит. По программе с господдержкой можно купить недвижимость на первичном рынке по ставке 7%. Это выгодные условия для заемщиков, но ипотечный рынок медленно растет по следующим причинам:

рост стоимости жилья в течение всего 2022 года;

сокращение темпов ввода недвижимости в эксплуатацию;

резкое повышение ипотечных ставок в середине 2022 года, а затем снижение;

подорожание стройматериалов, что привело к росту цен на недвижимость;

падение реального уровня дохода населения; высокие темпы мировой инфляции.

Все эти факторы негативно повлияли на ипотечный рынок. Вероятность того, что ЦБ РФ изменит ставку в декабре – минимальная, поэтому ситуация на рынке жилья изменится не раньше I квартала 2023 года.

Стоит ли оформлять ипотеку в 2022 году?

Для ответа на этот вопрос каждый должен оценить ситуацию для себя. Если снимаете жилье, копите на ипотеку, лучше всего купить жилье по программе сейчас. Даже если ставки и упадут, вы всегда сможете оформить рефинансирование. Но в итоге не придется снимать жилье и улучшать благосостояние других людей.

Другая причина покупки недвижимости в ипотеку в 2022 году – вероятность подорожания цен на первичном рынке жилья. Застройщики не торопятся вводить в эксплуатацию новые объекты, потому что ждут снижения ипотечных ставок и увеличения потока клиентов. Но вместе с этим строительные компании установят реальные цены на квартиры.

Подождать с покупкой недвижимости в ипотеку можно тем, кто живет в своей квартире и планирует приобретение с целью сдачи жилья в аренду. Но резкого падения ставок по ипотеке или обвала цен в текущих реалиях можно не ждать. В декабре многие строительные компании устраивают распродажи, новогодние акции и это время традиционно считается выгодным для покупки недвижимости.

С целью уменьшения переплаты по ипотеке лучше всего дождаться акций от компаний к Новому году. Многие застройщики уже готовят свои предложения и запускают их в конце ноября.