Собянин: в Москве появится сквер имени Туполева

Собянин: в Москве появится сквер имени Туполева
Фото: mos.ru
В правительстве города приняли решение, приуроченное к празднованию 100-летия со дня основания легендарного конструкторского бюро

Решением главы города в честь конструкторского бюро Андрея Николаевича Туполева безымянной озелененной территории в Басманном районе Москвы присвоено название "Сквер имени А.Н. Туполева", сообщили в столичной мэрии.

Как отмечает источник, речь идет о территории вдоль набережной Яузы, к которой примыкает Елизаветинский переулок. Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Собяниным.

В сообщении говорится, что решение московского правительства приурочено к празднованию 100-летия со дня основания КБ Туполева в соответствии с указом президента РФ.

В КБ "Туполев" разработали порядка 300 моделей и модификаций самолетов, 90 из них реализовано в опытных образцах, более сорока строили серийно. В бюро также выпущено свыше 18 тыс. судов "Ту".

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

МАГАТЭ выгоняет Россию с Запорожской АЭС

Организация считает, что у нас "нет прав" на станцию

Есть два варианта: Москва обозначила будущее СВО

В Кремле указали, что у украинцев "семь пятниц на неделе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей