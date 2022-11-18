Собянин: в Москве появится сквер имени Туполева

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Решением главы города в честь конструкторского бюро Андрея Николаевича Туполева безымянной озелененной территории в Басманном районе Москвы присвоено название "Сквер имени А.Н. Туполева", сообщили в столичной мэрии.
Как отмечает источник, речь идет о территории вдоль набережной Яузы, к которой примыкает Елизаветинский переулок. Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Собяниным.
В сообщении говорится, что решение московского правительства приурочено к празднованию 100-летия со дня основания КБ Туполева в соответствии с указом президента РФ.
В КБ "Туполев" разработали порядка 300 моделей и модификаций самолетов, 90 из них реализовано в опытных образцах, более сорока строили серийно. В бюро также выпущено свыше 18 тыс. судов "Ту".
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