Собянин: в Москве появится сквер имени Туполева

В правительстве города приняли решение, приуроченное к празднованию 100-летия со дня основания легендарного конструкторского бюро

Решением главы города в честь конструкторского бюро Андрея Николаевича Туполева безымянной озелененной территории в Басманном районе Москвы присвоено название "Сквер имени А.Н. Туполева", сообщили в столичной мэрии.

Как отмечает источник, речь идет о территории вдоль набережной Яузы, к которой примыкает Елизаветинский переулок. Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Собяниным.

В сообщении говорится, что решение московского правительства приурочено к празднованию 100-летия со дня основания КБ Туполева в соответствии с указом президента РФ.

В КБ "Туполев" разработали порядка 300 моделей и модификаций самолетов, 90 из них реализовано в опытных образцах, более сорока строили серийно. В бюро также выпущено свыше 18 тыс. судов "Ту".