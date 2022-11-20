Недюжинная смекалка гениальной собаки поразила россиян – видео

Недюжинная смекалка гениальной собаки поразила россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Животинка оказалась обладательницей высокого IQ

Хозяева домашних животных могут рассказывать о них невероятные истории часами. Действительно, появление в семье пушистого товарища вносит серьезные коррективы в обычное течение жизни. Смекалистые домашние животные часто поражают внимание общественности своим умом.

Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик, на котором песики успешно вскрыли надежно закрытые ворота. Два мохнатых товарища решили отправиться на прогулку. Однако реализации этого плана помешала преграда в виде высокого забора. Собачки несколько раз пытались носом отодвинуть створку, но это им никак не удавалось.

Дело в том, что сверху ворота были зафиксированы железной цепочкой. Стоит отметить, что она располагалась весьма высоко, примерно метрах в двух от земли. Когда один из песиков понял, что мешает ему вскрыть дверь, он немного пораскинул мозгами и приступил к действиям.

Удивительный собакен собрал все силы в кулак, подпрыгнул наверх и носом скинул цепочку с ворот. Многие интернет-пользователи поразились, что такое гениальное решение проблемы пришло в голову мохнатому другу человека.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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