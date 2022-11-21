Новые поликлиники появились в Алексеевском районе и поселении Щаповском в Москве

В столице ударными темпами развивают медицинскую инфраструктуру

В Москве открылись две поликлиники – в Алексеевском районе и поселении Щаповском. В городе продолжается развитие медицинской инфраструктуры, с октября пациентов уже принимают три новые поликлиники.

"Новые здания существенно повысят доступность медпомощи почти для 15 тысяч пациентов этих районов", – сообщили в столичном Дептрансе.

На Центральной улице в Курилово поселения Щаповского открыта амбулатория на 110 посещений за смену. Площадь здания доходит до полутора тысячи квадратов. Тут будут принимать и детей, и взрослых. Детское отделение оборудовано приемно-смотровым фильтр-боксом, кабинетом врача-педиатра, процедурной и молочно-раздаточным пунктом.

Во взрослом отделении появился кабинет участкового врача-терапевта, кабинеты гинеколога, офтальмолога, стоматолога-терапевта, хирурга, уролога, невролога, кардиолога и эндокринолога. Доступны рентгеностоматологический кабинет, кабинеты функциональной диагностики и УЗИ.

В Алексеевском районе корпус рассчитан на 320 посещений за смену. В здании площадью в 6 тысяч квадратных метров есть кабинеты дежурного и участкового врачей, процедурные, манипуляционные и кабинет здорового ребенка. Ведут прием профильные специалисты, в том числе невролог, кардиолог, эндокринолог и хирург.