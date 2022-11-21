В поселке Марьино появится детсад на 200 мест

Мосгосстройнадзор дал разрешение на возведение трехэтажного здания

Для жителей поселка Марьино в поселении Филимонковское появится детский сад, рассчитанный на 200 мест. Разрешение на строительство объекта выдано Мосгосстройнадзором.

Как отмечает источник, в поселении Филимонковском появится несколько новых жилых микрорайонов, поэтому действующую социальную инфраструктуру дополнят новыми объектами, в том числе образовательными учреждениями.

Трехэтажное здание в 3000 квадратов рассчитано на восемь детских групп с медицинским блоком, кабинетами психолога и логопеда, а также кабинетом для изучения иностранных языков.

В зале для музыкальных занятий детям будут проводить утренники, а в спортивном зале будут занятия по физкультуре. Вокруг детсада благоустроят территорию, на которой появится комплекс со спортивными тренажерами, урнами, скамейками и фонарями. Рядом высадят деревья, кустарники, разобьют газоны с цветниками.

В ТиНАО в рамках развития социальной инфраструктуры возведут в ближайшие три года 69 объектов образования и семь объектов здравоохранения. А к 2035 году в Троицком и Новомосковском административных округах сдадут около 320 новых детских садов.