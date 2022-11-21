Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

На выплаты могут претендовать семьи с низкими доходами

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий единое пособие по рождению и воспитанию ребенка.

Как пишет телеканал МИР24, с января 2023 года в РФ вводится универсальное пособие с ежемесячной выплатой для беременных женщин, а также тех, кто воспитывает ребенка возрастом до 17 лет. Получать его смогут семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой и Советом Федерации.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
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