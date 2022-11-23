Как не впасть в зависимость от Интернета

Как не впасть в зависимость от Интернета
Фото: www.unsplash.com
Исследователи изучают ставший крайне важным вопрос

С каждым годом интернет-пространство все сильнее затягивает человека в свои недра. Сегодня очень сложно представить жизнь без социальных сетей, информационных интернет-ресурсов и онлайн-магазинов. При этом родители всерьез начинают переживать за своих детей из-за риска развития интернет-зависимости.

Серьезные исследования этого вопроса провели в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Ученые подчеркивают, что главная задача: сформировать в человеке осознанную позицию. Важно, чтобы дети понимали, зачем они учатся и простраивали свою будущую жизнь.

Осознанный подход позволяет правильным образом относиться к возможностям Интернета. Разумеется, такой источник знаний по любым вопросам невозможно игнорировать. Однако важно использовать его для обучения, а не "побега от реальности".

Особое внимание необходимо уделить социальным сетям. Часто подростки становятся зависимыми от одобрения и лайков в Сети. Реальная жизнь должна быть наполнена событиями, тогда опасное затягивание в виртуальную сферу можно будет избежать.

Источник: Журнал "Психологическая наука и образование" ✓ Надежный источник
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