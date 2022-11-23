Врачи выявили негативные последствия приема обезболивающих при артрите

Врачи выявили негативные последствия приема обезболивающих при артрите
Фото: unsplash.com
Ллекарства оказывают только временный эффект

Долгий прием популярного обезболивающего средства ибупрофена при артрите может привести к прогрессированию болезни. К такому выводу пришли американские специалисты. 

Исследователи изучили более тысячи пациентов, у которых ранее был диагностирован артрит средней и высокой степени тяжести. Из них около трехсот человек регулярно употребляли ибупрофен и прочие нестероидные противовоспалительные препараты по назначению медиков. Спустя четыре года оказалось, что болезнь стала проявлять себя интенсивнее.

По результатам анализов ученые установили, что у таких пациентов ухудшилось состояние хрящей и синовиальных оболочек суставов. Они полагают, что это вызвано эффектом, который оказывают ибупрофен и прочие НПВС на течение болезни – они не снимают воспаление, но убирают боль, что способствует повышению физической активности при обострении. Теперь исследователи намерены пересмотреть популярный подход к терапии людей, страдающих от артрита. 

Источник: Eurekalert ✓ Надежный источник
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