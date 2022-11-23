Москвичи смогут сдать сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми

Москвичи смогут сдать сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
Фото: АГН Москва1
У родителей появится шанс оценить свои знания

Родители московских одиннадцатиклассников смогут принять участие в контрольной работе в формате ЕГЭ. Сами школьники напишут ее 26 ноября в пунктах приема экзаменов, а родители смогут в тот же день оценить свои знания в центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

У взрослых москвичей появится возможность пройти все этапы процедуры, соответствующей той, которая ожидает детей на реальных экзаменах – от посещения школы до получения результатов.

"Родители, написав пробный ЕГЭ, узнают, что ждет ребят на реальном экзамене, и смогут лучше поддержать своих детей в период подготовки и в день сдачи", – рассказала замглавы столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

Принять участие в контрольной работе по русскому языку в формате ЕГЭ сможет каждый родитель при предварительной регистрации.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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