Путин остроумно пошутил над организаторами международной конференции

Рвение сотрудников часто бывает избыточным

Сегодня, 24 ноября, российский лидер Владимир Путин принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". В самом начале мероприятия наш главнокомандующий отпустил смешную шутку по поводу рвения организаторов сессии.



Когда Владимир Владимирович разместился в кресле, стоящем на основной сцене, он увидел, как далеко от него и других спикеров разместили гостей мероприятия. Путин отметил, что такая огромная дистанция кажется ему излишней. При этом очевидно, что организаторы хотели максимально обезопасить главных участников мероприятия от остальной публики.

"Как вас совсем далеко отсадили", – с улыбкой отметил президент Российской Федерации.

Владимир Владимирович глазами измерил дистанцию между сценой и гостями и покачал головой.

"У нас как за что-то берутся, так до крайности немного доводят", – по-доброму усмехнулся президент.

Впрочем, даже такая дистанция позволяет участникам мероприятия видеть и слышать все, что происходит на сцене. После разрядившей обстановку шутки Владимир Владимирович призвал начать работу пленарной сессии.