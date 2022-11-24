Владимир Путин предостерег от обмана Германа Грефа

Любопытный инцидент случился на международной конференции

Примечательный разговор произошел между российским лидером Владимиром Путиным и руководителем крупнейшего банка нашей страны "Сбера" Германом Грефом. Во время конференции по искусственному интеллекту Владимир Владимирович предостерег банкира от обмана.



Греф предоставил возможность выступить на мероприятии с участием президента одному из своих сотрудников Семену Буденному. Президент обратил внимание на звучное имя работника Института искусственного интеллекта и вспомнил легендарного советского полководца, одного из первых Маршалов Советского Союза Семена Михайловича Буденного.

"Семен Буденный – не Семен Михайлович?" – с улыбкой уточнил главнокомандующий.

"Нет, но родственник", – ответил Герман Греф.

Однако сам выступающий опроверг слова своего руководителя и объявил, что не имеет родственных связей с культовым полководцем.

"Меня обманули, сказали, что родственник", – объяснился руководитель "Сбера".

"Нехорошо, когда руководителя "Сбера" обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", – со значением произнес глава нашей страны.