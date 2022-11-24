Жителя Калуги накажут за совершенное 19 лет назад убийство

Преступнику долгое время удавалось скрываться

Вся Калуга стоит на ушах – в этом городе сотрудники правоохранительных органов схватили 41-летнего россиянина, который целых 19 лет назад с особой жестокостью убил несчастную женщину.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", долгие годы обвиняемому в краже и убийстве душегубцу удавалось скрываться от правосудия.

Наконец-то справедливость восторжествовала, и убийцу схватили. Кровавое преступление было совершено в 2003-м году. Злодей набросился на женщину, несколько раз ударил ее в шею и украл деньги. Несчастная скончалась.

Источник: МК-Калуга ✓ Надежный источник
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