Жителя Калуги накажут за совершенное 19 лет назад убийство

Преступнику долгое время удавалось скрываться

Вся Калуга стоит на ушах – в этом городе сотрудники правоохранительных органов схватили 41-летнего россиянина, который целых 19 лет назад с особой жестокостью убил несчастную женщину.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", долгие годы обвиняемому в краже и убийстве душегубцу удавалось скрываться от правосудия.

Наконец-то справедливость восторжествовала, и убийцу схватили. Кровавое преступление было совершено в 2003-м году. Злодей набросился на женщину, несколько раз ударил ее в шею и украл деньги. Несчастная скончалась.