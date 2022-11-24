Зловещее предсказание святой Матроны на 2023 год перепугало россиян

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Святая Матрона Московская оставила немало предсказаний на будущее. Толкователи до сих пор разбираются в наследии ясновидящей. К сожалению, выводы, к которым они приходят, не внушают оптимизм. В первую очередь, выдающаяся религиозная деятельница обращала внимание на то, что люди в нашей стране начинают терять духовность.
Матрона подчеркивала, что такое бездушное состояние может привести к самым печальным последствиям. На будущий, 2023 год святая спрогнозировала существенное усугубление экономического кризиса. Дело в том, что расслоение между людьми будет только увеличиваться. Богачи постараются подмять под себя все ресурсы, а большая часть народа будет страдать в нищете.
К счастью, в словах Матроны были и оптимистичные прогнозы. Святая утверждала, что несмотря ни на что, нашей стране удастся воспрять. Начиная с будущего года, мы четко обозначим разворот прочь от западных держав. Главными партнерами России станут страны Азии, а также Южной Америки.
Общими усилиями нам удастся справиться с западной гегемонией – тогда начнется тернистый путь к восстановлению былого величия.
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