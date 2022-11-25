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О приколах с домашними животными можно слагать бесконечные легенды. Каждый владелец мохнатых товарищей с готовностью расскажет несколько десятков забавных историй о своих любимцах. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел новый видеоролик с необычным нападением стайки малышей-щенков на взрослую кошку.
Впрочем, скорее всего, детеныши хотели просто поиграть со старшей подругой. Однако, учитывая, что в распоряжении кошки есть весьма острые коготки, а настрой на игру отсутствует, щенки решили воздействовать на нее целой толпой.
Три маленькие собачки собрались вместе и одновременно набросились на кошку. Песики начали тыкать ее лапками, всеми силами стремясь привлечь внимание усатой и втянуть ее в игру. Однако кошка явно не была готова к такому активному времяпрепровождению. Она начала легонько отбиваться от приставучих псов.
Впрочем, в конце концов кошечка все же повалялась с щенками, позволяя им немного поиграть. Потом киска отмахнулась от навязчивых малышей и отправилась по своим делам. Милый видеоролик пришелся по сердцу многим интернет-пользователям.
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