ОПГ из щенков атаковала шокированную кошку – видео

ОПГ из щенков атаковала шокированную кошку – видео
Фото: www.unsplash.com
В группе мелкие песики ощутили полную безнаказанность

О приколах с домашними животными можно слагать бесконечные легенды. Каждый владелец мохнатых товарищей с готовностью расскажет несколько десятков забавных историй о своих любимцах. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел новый видеоролик с необычным нападением стайки малышей-щенков на взрослую кошку.

Впрочем, скорее всего, детеныши хотели просто поиграть со старшей подругой. Однако, учитывая, что в распоряжении кошки есть весьма острые коготки, а настрой на игру отсутствует, щенки решили воздействовать на нее целой толпой.

Три маленькие собачки собрались вместе и одновременно набросились на кошку. Песики начали тыкать ее лапками, всеми силами стремясь привлечь внимание усатой и втянуть ее в игру. Однако кошка явно не была готова к такому активному времяпрепровождению. Она начала легонько отбиваться от приставучих псов.

Впрочем, в конце концов кошечка все же повалялась с щенками, позволяя им немного поиграть. Потом киска отмахнулась от навязчивых малышей и отправилась по своим делам. Милый видеоролик пришелся по сердцу многим интернет-пользователям.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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