17-летний подросток без прав сбил в Москве женщину

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На востоке российской столицы водитель авто сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходу. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает дептранс.
Как отмечает источник, инцидент произошел еще 25 ноября, поздним вечером. За рулем авто находился семнадцатилетний юноша, у которого не было прав на управление авто, передает телеканал МИР24.
Виновник инцидента уточнил, что авто приобрел в ноябре, не сообщив продавцу о своем возрасте.
Дело расследует Прокуратура Восточного административного округа Москвы.
В Твери же 46-летняя женщина сбила двоих детей, переходивших зебру. Дети пострадали, их направили в областную клиническую больницу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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