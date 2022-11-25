17-летний подросток без прав сбил в Москве женщину

Как задержанный умудрился купить себе машину - загадка

На востоке российской столицы водитель авто сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходу. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает дептранс.

Как отмечает источник, инцидент произошел еще 25 ноября, поздним вечером. За рулем авто находился семнадцатилетний юноша, у которого не было прав на управление авто, передает телеканал МИР24.

Виновник инцидента уточнил, что авто приобрел в ноябре, не сообщив продавцу о своем возрасте.

Дело расследует Прокуратура Восточного административного округа Москвы.

В Твери же 46-летняя женщина сбила двоих детей, переходивших зебру. Дети пострадали, их направили в областную клиническую больницу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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