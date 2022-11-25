Мошенники оформили на россиянку кредит на миллион рублей

Преступники убедили женщину предоставить удаленный доступ к телефону

Мошенники взяли в оборот жертву, которая доверилась преступникам, установив на телефон последней программу, за счет которой  получили удаленный доступ к смартфону.

Жительница Смоленской области изначально желала защитить свои финансовые средства. Представившийся" сотрудником правоохранительных органов" мужчина заявил, что деньги "клиентки" в опасности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Подвох женщина обнаружила только тогда, когда зашла в приложение популярного банка – ей дистанционно оформили кредит на миллион рублей.

Источник: ИА "О чем говорит Смоленск" ✓ Надежный источник
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