Мошенники оформили на россиянку кредит на миллион рублей

Преступники убедили женщину предоставить удаленный доступ к телефону

Мошенники взяли в оборот жертву, которая доверилась преступникам, установив на телефон последней программу, за счет которой получили удаленный доступ к смартфону.

Жительница Смоленской области изначально желала защитить свои финансовые средства. Представившийся" сотрудником правоохранительных органов" мужчина заявил, что деньги "клиентки" в опасности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Подвох женщина обнаружила только тогда, когда зашла в приложение популярного банка – ей дистанционно оформили кредит на миллион рублей.