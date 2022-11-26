При невыясненных обстоятельствах умер глава МИД Белоруссии

При невыясненных обстоятельствах умер глава МИД Белоруссии
Владимир Макей. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новость о смерти Владимира Макея прогремела как гром

Сегодня, 26 ноября, информационное пространство разорвали сведения о внезапной смерти главы белорусского Министерства иностранных дел. По какой причине оборвался жизненный путь Владимира Макея, неизвестно.

Тревожными новостями с общественностью поделилось главное информационное агентство республики Белта. Выдающемуся белорусскому дипломатическому деятелю было 64 года. Какой-либо информации о заболеваниях покойного в общем доступе нет.

В России уже отреагировали на страшные известия из белорусской республики. Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова подчеркнула, что в Москве потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии.

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