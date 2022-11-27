Летающая на метле собака-ведьма перепугала публику

Летающая на метле собака-ведьма перепугала публику
Фото: www.unsplash.com
Хозяева пушистых горазды на выдумки

Все интернет-пространство пестрит видеороликами с необычным поведением животных. Зачастую смешные видео появляются благодаря  хозяевам пушистых, которые всегда готовы от души поразвлекаться с питомцами. Пользователи Сети с большим интересом отнеслись к ролику, на котором предстала крупная собака-ведьма.

Судя по текстовому описанию, гениальная идея сделать из любимицы представительницу злых сил пришла в голову главе семейства. Мужчина решил позабавить себя, развлечь собаку и напугать жену. Гораздый на выдумки супруг накинул на себя большое покрывало, сверху разместил швабру, а на нее усадил любимую собаку.

Когда жена вернулась домой, то увидела весьма любопытную картину: ее мохнатая любимица бороздила просторы квартиры, сидя на метле. Забавный видеоролик заставил интернет-пользователей хохотать. В комментариях дамы делятся своими впечатлениями: оказалось, что у многих мужья любят устраивать представления с домашними питомцами.

Самое главное, что мохнатая тоже осталась довольна. Судя по всему, она привыкла к такого рода выходкам своего любимого хозяина и с радостью поддерживает его в проделках.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украину ждет разгром зимой: в НАТО уверены в победе России

На помощь Москве придет генерал Мороз

Байден и Си заключили тайную договоренность по России

Пекин согласился оказать влияние на Путина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей