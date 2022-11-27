Летающая на метле собака-ведьма перепугала публику

Хозяева пушистых горазды на выдумки

Все интернет-пространство пестрит видеороликами с необычным поведением животных. Зачастую смешные видео появляются благодаря хозяевам пушистых, которые всегда готовы от души поразвлекаться с питомцами. Пользователи Сети с большим интересом отнеслись к ролику, на котором предстала крупная собака-ведьма.



Судя по текстовому описанию, гениальная идея сделать из любимицы представительницу злых сил пришла в голову главе семейства. Мужчина решил позабавить себя, развлечь собаку и напугать жену. Гораздый на выдумки супруг накинул на себя большое покрывало, сверху разместил швабру, а на нее усадил любимую собаку.

Когда жена вернулась домой, то увидела весьма любопытную картину: ее мохнатая любимица бороздила просторы квартиры, сидя на метле. Забавный видеоролик заставил интернет-пользователей хохотать. В комментариях дамы делятся своими впечатлениями: оказалось, что у многих мужья любят устраивать представления с домашними питомцами.

Самое главное, что мохнатая тоже осталась довольна. Судя по всему, она привыкла к такого рода выходкам своего любимого хозяина и с радостью поддерживает его в проделках.