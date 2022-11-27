Сергей Собянин сердечно поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Сергей Собянин сердечно поздравил жительниц Москвы с Днем матери
Фото: АГН "Москва"
Сильнее материнской любви нет ничего, напомнил глава города

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери в своем телеграм-канале. Глава города напомнил, что в столице проживают свыше полутора миллиона семей, воспитывающих 2,2 млн детей. Женщины с детьми имеют право на соцвыплаты, льготы и компенсации, а также юридическую и психологическую помощь.

"Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама – первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви", – написал Собянин.

У женщин, подчеркнул градоначальник, целая масса забот, и у мужчин вызывает неподдельное восхищение умение прекрасного пола с ними управляться.

"Москва старается окружить вас вниманием и заботой. От всей души желаю вам, дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья, добра и благополучия!" – говорится в сообщении.   

Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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