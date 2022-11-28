Как сделать утро энергичным и бодрым

Одна зарядка мало поможет

Западные учение раскрыли секрет комфортного пробуждения утром. В эксперименте приняли участие 833 человека, для которых регистрировали время приема пищи, уровень физической активности, режим сна и уровень глюкозы на протяжении всего дня.

За две недели эксперты смогли вывести ключевые факторы, которые влияют на состояние организма и пробуждение человека.

Ключевое значение оказалось за сном – важно как продолжение с качеством, так и время. Долгий сон и позднее пробуждение положительно сказались на участниках эксперимента. Они чувствовали при пробуждении бодрость и энергию.

Второе место по степени важности оказалось за завтраком – качественнее та еда, в которой содержится больше сложных углеводов. Такая пища повышала бодрость, а большое количество белка, напротив, снижало энергичность человека.

После завтрака резкий уровень сахара в крови связан с употреблением напитка с чистой глюкозой, которая снижает бдительность. Простые углеводы в больших количествах с утра, указывают специалисты, напротив, повышают сонливость.

Резкий рост уровня сахара в крови после завтрака, частью которого являлся напиток с чистой глюкозой, связан со снижением бдительности. Таким образом, простые углеводы в больших количествах, съеденные с утра, способствуют сонливости