Свыше четырех тысяч заявок подано на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах Москвы

Абсолютное большинство - из столичного региона

В Москве продолжается набор сотрудников для работы в недавно построенных скоропомощных стационарных комплексах (ССК). С начала программы на сайт командапервых.москва поступило свыше 4000 заявок на должности врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала, указала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Больше всего заявок прислали врачи-хирурги и анестезиологи-реаниматологи, порядка 340 и свыше 280 соответственно. На третьем месте – врачи-терапевты (230 заявок). Абсолютное большинство заявок исходит из Москвы и области.

Отбор кандидатов пройдет в несколько этапов и будет включать оценку резюме, интервью по телефону, собеседование с работодателем и посещение стационара. Требования для кандидатов, кроме профессиональных навыков и знаний – способность работать в команде, коммуникативность, стрессоустойчивость.

Для работы в шести стационарах привлекут дополнительно порядка 2 тыс. человек, включая 500 врачей.