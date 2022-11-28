Свыше четырех тысяч заявок подано на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах Москвы

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В Москве продолжается набор сотрудников для работы в недавно построенных скоропомощных стационарных комплексах (ССК). С начала программы на сайт командапервых.москва поступило свыше 4000 заявок на должности врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала, указала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Больше всего заявок прислали врачи-хирурги и анестезиологи-реаниматологи, порядка 340 и свыше 280 соответственно. На третьем месте – врачи-терапевты (230 заявок). Абсолютное большинство заявок исходит из Москвы и области.
Отбор кандидатов пройдет в несколько этапов и будет включать оценку резюме, интервью по телефону, собеседование с работодателем и посещение стационара. Требования для кандидатов, кроме профессиональных навыков и знаний – способность работать в команде, коммуникативность, стрессоустойчивость.
Для работы в шести стационарах привлекут дополнительно порядка 2 тыс. человек, включая 500 врачей.
После атак по инфраструктуре на очереди кое-что еще