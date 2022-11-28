В Москве приступили к строительству станции метро "Крымская" Троицкой линии метро

В Москве приступили к строительству станции метро "Крымская" Троицкой линии метро
Фото: АГН Москва
Работы идут полным ходом

Строители в Москве приступили к возведению станции "Крымская" Троицкой линии. На площадке проводят сразу несколько работ, указал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник уточнил, что на "Крымской" монтируют ограждающиеся конструкции котлована, устраивают буросекущие сваи, проводятся земляные работы по планировке стройплощадки.

Специалисты также заняты обустройством демонтажно-щитовых камер, чтобы заняться работой уже на тоннелепроходческих механизированных комплексах. Четыре таких уже идут к "Крымской": два по проходке от "ЗИЛа", и два – от "Академической".

"Крымская" расположена в пределах ж/д путей Московского центрального кольца – между ними и жилым кварталом в Донском районе. Здесь появятся два вестибюля, один из которых совместят с восточным вестибюлем Крымской МЦК для комфортной пересадки москвичей.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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