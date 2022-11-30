Маленькие шерстяные бойцы сумо умилили публику – видео

Щенки устроили настоящее состязание

В каждой семье, где есть домашние любимцы, в личном архиве существует колоссальное количество забавных историй о братьях наших меньших. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с двумя очаровательными бульдожками, которые устроили спортивные соревнования.



Судя по всему, малыши решили выяснить, кто в доме хозяин. Щенки сцепились в борьбе за лидерство. Учитывая, что песиков сложно назвать стройняшками, предложенный на суд публики вид борьбы больше всего напоминает сумо.

Интернет-пользователи с радостью понаблюдали за борьбой щенков. Малыши вцепились друг в друга и прикладывали максимальные усилия для того, чтобы завалить противника на ковер. Впрочем, никакой агрессии милые шерстяные обитатели дома не проявляли. Оба песика явно в восторге от активной игры и друг друга.

Пользователи Сети, в свою очередь, умилились боем и признались, что с радостью обзавелись бы такими же очаровательными бойцами. Неудивительно, ведь щенки любых пород вызывают у человека умиление.